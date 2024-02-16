Президент отметил, что Навальный повторил судьбу других замученных Путиным людей.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новость о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в колонии.

Как отметил украинский лидер во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, Навального убили по личному приказу диктатора Владимира Путина.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Путин должен все потерять и проиграть, чтобы не продолжать свои преступления.

"Как бы не было сложно и какие бы ни были вызовы, мы должны всегда помнить: только в единстве можно защитить жизнь. Путин всегда убивает. Он сам по себе и есть война. Он не остановится. Его можно только остановить. И только всем вместе, в сотрудничестве", - подчеркнул Зеленский.

Умер Алексей Навальный - что известно

Как сообщал УНИАН, 16 февраля в российской колонии умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что Навальному внезапно стало плохо после прогулки. Медики не смогли его реанимировать.

Проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники сообщает, что у Навального якобы оторвался тромб.

Зимой 2021 года российские власти отправили лидера "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в тюрьму на два года и восемь месяцев. В 2022 году ему увеличили срок, добавив еще девять лет лишения свободы, обвинив в мошенничестве. В июне в РФ начался над Навальным новый процесс - оппозиционера обвиняют в "экстремизме".

В апреле 2023 года адвокат Навального сообщил, что его подзащитного жестоко избили в колонии.

Недавно Алексей Навальный, которого Кремль обвиняет в "экстремизме" получил 19 лет колонии особого режима. Обвинение требовало для него 20 лет лишения свободы. Оппозиционера обвиняли по шести статьям. РосСМИ сообщали, что условия содержания Навального будут очень жестокими.

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