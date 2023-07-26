Генерал в шутку предположил, что диктатор хочет одного из двойников отправить в Гаагу вместо себя.

Федеральная служба охраны кремлевского диктатора Владимира Путина использует двойников, уверен экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

"Простое этому доказательство то, что сегодня любой телезритель может это самостоятельно увидеть и убедиться", - отметил он.

По его словам, двойники Путина живут на специальных государственных дачах.

"У них ограничены возможности по перемещению. Это недобровольные контракты на самозаключение. Вряд ли у них есть возможности быть в семье. Персонал, который имеет к ним отношения, это, наверное, очень узкий круг лиц". – добавил Кондратюк.

Он в шутку предположил, что Путин хочет одного из двойников отправить в Гаагу, и поэтому федеральная служба охраны собирает его экскременты:

"Чтобы не установили по ДНК, кто же из них настоящий… Вся Россия Путина фейковая, и президент у них фейковый".

Двойники Путина - что сообщалось ранее

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин смертельно больной и активно использует двойников.

Офицер КГБ, экс-разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов, уверен, что двойников диктатора Путина кормят ядом перед тем, как выпускать в люди. Необходимо это для того, чтобы держать их под контролем.

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