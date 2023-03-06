Также Сергей Жирнов высказался, есть ли двойники у Александра Лукашенко.

Двойников российского диктатора Владимира Путина кормят ядом перед тем, как выпускать в люди. Необходимо это для того, чтобы держать их под контролем.

Об этом рассказал офицер КГБ, экс-разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов, отметив, что после всего двойникам выдают противоядие:

"Вы выпускаете Путина на публику, вы даете ему яд, который подействует через два часа. И вы ему об этом говорите. И через два часа вы ему даете противоядие. И он знает, что если он чего-то не сделает, то ему не дадут это противоядие, и он просто умрет".

На вопрос, делают ли сейчас так в России, Жирнов ответил:

"А как вы можете еще держать двойника? Вы представляете, двойник выходит на стадион и говорит: "Я сегодня отрекаюсь, я совершил преступление, я заканчиваю войну, отдаю приказ об аресте Герасимова, Патрушева, Бортникова и так далее". И все. И что вы потом с этим будете делать? Или его при этом убивают… И это конец".

Также Жирнов высказался, есть ли двойники у Александра Лукашенко:

"По-моему, нет. Я думаю, что он настолько мнительный, настолько он упивается своей личной властью".

По словам эксперта, Лукашенко нравится выступать, а вот Путин не любит это дело: "И он ленивый".

Двойники Путина - что сообщалось

Ранее политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман заявил, что на концерте Путина в Лужниках стало ясно, что россиянам подсунули фейкового Владимира: к людям вышел его клон по кличке "Банкетный".

До этого глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин смертельно больной и активно использует двойников.