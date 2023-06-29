Проверку начали из-за подозрительной баржи, которая могла заложить взрывчатку.

Утром 29 июня Федеральная служба охраны проверяла дно Москвы-реки на предмет закладывания взрывчатки для покушения на диктатора Владимира Путина.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, водолазы все утро интенсивно проверяли акваторию после подозрительной баржи, которая якобы могла заложить взрывчатку для покушения на Путина.

"Около 8 утра дежурный Федеральной службы охраны сообщил о подозрительной барже под мостом. Сотрудник сообщил, что в связи с охранными мероприятиями необходимо убрать судно, это связано с передвижением кортежей по мосту. Сразу после этого водолазы начали обследование дна реки, а уже через несколько часов ФСО требовало проверить документы у всех лиц, которые присутствовали на барже" - пишет проект.

Отмечается, что офицеры интересовались документами, подтверждающими выполнение ремонтных работ у моста именно в этот день и время. С ремонтной бригадой и их начальством до сих пор работают спецслужбы.

Путин боится за свою жизнь

В ГУР подтвердили, что Путин - первый в списке на ликвидацию у украинской разведки. 12 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль "своей смертью не закончит".

Перед этим произошла атака неизвестных БПЛА на Кремль 3 мая. Один из них взорвался рядом с флагштоком на крыше Сенатского дворца и вызвал там небольшой пожар. Никто не пострадал.

Москва расценила эти действия "как спланированную террористическую акцию и покушение на Путина", проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, где планировалось присутствие и иностранных гостей.

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