Россияне, члены военно-патриотического клуба, просто на сцене Дворца культуры в Ярославле устроили странный перформанс, который, по словам организаторов, посвятили людям с нетрадиционной ориентацией.
Фото акции опубликовал Telegram-канал Baza.
Местные СМИ пишут, что зрителей шокировал поступок юных десантников. Актеры на сцене подхватили одного из товарищей на руки, положили на него декорацию белого кирпича с надписью: "Смерть п*дарам" и разбили его кувалдой.
Некоторые зрители расценили это как призыв к убийству. Председатель ярославского отделения организации ветеранов чеченской войны "Защитник" Тарас Сидорин в комментарии портала 76.RU сообщил, что против исполнителей акции уже заявлено в полицию.
"Я не был на самом выступлении, но увидел эти фото в соцсетях. Мы рассматриваем это как призыв к убийствам. Заявление в правоохранительные органы уже написано. В зале находились маленькие дети. Такое поведение недопустимо", – ответил мужчина.
В то же время руководитель клуба Андрей Палачев ничего плохого в содеянном не увидел.
"Дети просто решили пошутить и нарисовали эту надпись в последний момент. П*дорасам вообще в России нечего делать. За что их наказывать? Они просто "д***вых" не любят, я таких тоже не люблю. Семья должна быть традиционной: мальчик и девочка, а не вся эта п***я", – заявил Палачов.
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