Агрессивная россиянка сделала несколько выстрелов, ее не остановили даже крики испуганных детей.

В России пьяная женщина устроила стрельбу из пневматического пистолета прямо на детской площадке. Между россиянками, "культурно отдыхающими" с алкоголем и детьми, возникла ссора. Словесная перепалка быстро переросла в драку и стрельбу.

Об инциденте сообщается в Telegram-канале "Лента дна".

Так, 30 августа в российском городе Новокузнецк пьяная женщина поссорилась со своей знакомой. Россиянки отдыхали на детской площадке, без спиртного не обошлось. Одна из женщин достала пневматический пистолет и начала им угрожать, завязался спор и драка. В результате женщина выстрелила несколько раз, однако не попала в свою оппонентку.

После выстрелов на видео можно услышать детские крики и плач. Неадекватное поведение россиянок сильно испугало малышей, которые находились рядом с пьяной компанией.

Вторая, не менее "трезвая" женщина, пыталась отобрать пистолет у своей агрессивной подруги. Однако у нее ничего не получилось. На место инцидента прибыли правоохранители, которые обнаружили двух россиянок с признаками опьянения. У одной из женщин действительно был пневматический пистолет.

Читайте такжеБеларусский комик стал "нежелательной" в РФ персоной из-за шутки про обмазанных фекалиями россиянПо данным полиции, причиной конфликта стала бытовая ссора. В результате стрельбы никто не пострадал. Известно, что женщин увозили в отделение, однако вскоре их отпустили. После этого пьяная россиянка снова вернулась в тот двор и принялась угрожать местным жителям своим пистолетом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России мужчина застрелил из ружья мать за измену отцу.

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Автор: Полина Кузенко