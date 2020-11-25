В Санкт-Петербурге учительница обматерила школьника, идущего по коридору в туалет.
Видео, которое снял подросток, размещено в группе «Купчино - Фрунзенский район|Подслушано» в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».
Женщина утверждала, что на этаже, куда школьник собирался сходить в туалет, находятся начальные классы. В нецензурной форме она высказалась о его характере и предложила «мочиться в штаны».
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В комментариях к видео сообщили, что у учительницы недавно умер муж, работавший в этой школе, и его якобы «довел этот ученик».
«Его сын с тобой еще встретится... В окно вылетишь у меня, запомни, урод моральный!» - сказала женщина.
После того, как школьник заявил, что считает это высказывание оскорбительным, учительница в камеру предложила ему доказать, что она его оскорбила.
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