Женщина утверждала, что на этаже, куда школьник собирался сходить в туалет, находятся начальные классы.

В Санкт-Петербурге учительница обматерила школьника, идущего по коридору в туалет.

Видео, которое снял подросток, размещено в группе «Купчино - Фрунзенский район|Подслушано» в запрещенной в Украине соцсети «ВКонтакте».

Женщина утверждала, что на этаже, куда школьник собирался сходить в туалет, находятся начальные классы. В нецензурной форме она высказалась о его характере и предложила «мочиться в штаны».

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В комментариях к видео сообщили, что у учительницы недавно умер муж, работавший в этой школе, и его якобы «довел этот ученик».

«Его сын с тобой еще встретится... В окно вылетишь у меня, запомни, урод моральный!» - сказала женщина.

После того, как школьник заявил, что считает это высказывание оскорбительным, учительница в камеру предложила ему доказать, что она его оскорбила.

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Автор: УНИАН