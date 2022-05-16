По данным Пономарева, сведений о скорой смерти диктатора нет. Поэтому он советует надеяться на успешные действия украинской армии.

Несмотря на болезнь российского диктатора Путина раком, о чем ранее сообщили в украинской разведке, рассчитывать на его смерть в течение года не следует.

Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев в интервью "Радио НВ".

"Если серьезно говорить, то есть очень много разных признаков, что Путин действительно болен раком, но это еще ничего не значит. Мы же понимаем, что человек может болеть длительное время. Это, вероятно, не смертельная болезнь. Я бы не надеялся, что он умрет, погибнет и исчезнет в течение года. Нам нужно надеяться на действия украинской армии, а не на то, что он исчезнет", - говорит он.

По его словам, слухи о болезни Путина в Кремле ходят давно.

"Я помню те слухи, которые были десять лет назад. У него было многое. Он не молодой человек и не становится моложе. Конечно, у него есть разные болезни. Нам нужно интересоваться, влияет ли та или иная болезнь на него так, чтобы он потерял свою способность, но сейчас мы видим, что пока этого не происходит. Он остается президентом РФ, к сожалению", - резюмировал Пономарев.

Рак у Путина - что известно

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.