БПЛА якобы сбили на северо-западе Московской области.

Около пяти утра в субботу, 7 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы отбитой ночью атаке дронов на российскую столицу.

"Силами ПВО в Истринском городском округе (на северо – западе Московской области – УНИАН) отражена атака беспилотника, который летел на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – заявил московский городской голова.

Telegram-канал Mash отмечает, что одновременно с предполагаемой атакой в столичных аэропортах объявляли план "Ковер". В аэропорту Внуково было перенесено как минимум девять рейсов, еще два отменены. Кроме того, восемь самолетов задерживали свой вылет в Домодедове и Шереметьево.

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Вскоре план "Ковер" был снят, а воздушное пространство над аэропортами было вновь открыто.

Удары по Москве - что заявляли в РФ

Российская столица и столичный регион неоднократно за время полномасштабной войны, согласно заявлениям российских властей, атаковали беспилотники.

В частности, в августе Москву и Подмосковье атаковали дроны, тогда "прилетело" в башню "Москва-Сити". В начале сентября Министерство обороны Российской Федерации заявило о сбитии якобы летевших на Москву дронов.

Аналитики отмечают, что после ударов по Крыму и Москве у элит РФ изменилось настроение.

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