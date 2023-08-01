Россияне заявили о попадании БПЛА.

В ночь на вторник, 1 июля, российскую столицу вновь атаковали беспилотные летательный аппараты.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. В сети публикуют видео, на которых можно услышать громкие взрывы, как утверждается, в Одинцовском районе Московской области. Также появились снимки поврежденной башни "Москва Сити".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в Москву сбила российская противовоздушная оборона. По его словам, один БПЛА попал в башню "Москвы-Сити", поврежден фасад на уровне 17-го этажа.

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Тем временем в экстренных службах заявили "ТАСС", что в Подмосковье ПВО сбила один беспилотник.

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