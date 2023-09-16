За каждым таким ударом в Кремле прибегают к паническим действиям, заявил адвокат.

Российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что удары Украины по территории России, а также "бавовна" во временно оккупированном Крыму привели к смене настроения у руководства Кремля.

В эфире телеканала Эспрессо Фейгин отметил, что российские власти уже понимают неизбежность обнуления так называемой "СВО".

"Эти удары ведут именно к обнулению смысла. Среди народа мы вряд ли найдем людей, способных мыслить далеко. А вот среди элиты эти настроения усиливаются: чего мы добиваемся, чего мы хотим? А какой от этого смысл? А если все 10 лет собирается воевать Путин? Но это как – 10 лет будут наносить удары по территории России, по территории Крыма и наконец, пока не деоккупируют? То есть для них теряется смысл вообще всего этого, так они еще и страдают от этого. Эти люди не имеют прозападных взглядов или проукраинских, просто элиты теряют каждый раз свои возможности, то, ради чего живут", - сказал известный правозащитник.

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Удары по Крыму и Москве

Как сообщал УНИАН, Москву атаковали дроны уже несколько раз. Украинские дроны попадали в офисную башню "Москва-Сити", а также по другим важным объектам столицы России.

В последнее время Украина все чаще и чаще запускает БПЛА по военным объектам на территории Крыма. Недавно дроны разрушили дорогую систему ПВО российской армии.

CNN объяснили, зачем Украина усилила удары по оккупированному Крыму. Одна из причин - это желание официального Киева нанести ущерб имиджу президента РФ Владимиру Путину.

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