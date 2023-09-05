Отмечается, что якобы даже гремели взрывы.

Министерство обороны Российской Федерации пожаловалось на атаку беспилотников в ночь на 5 сентября. Дроны якобы летели на Москву, но их подавили силами противовоздушной обороны.

По информации Telegram-канала Mash, дроны сбили в Калужской, Московской и в Тверской областях, из-за чего есть повреждения объектов. Конечно же, в атаке обвиняют Украину.

"5 сентября около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Видео дня

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что "уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались совершить атаку на Москву". По его словам, разрушений и пострадавших "предварительно нет", но на местах падения обломков работают экстренные службы.

Позже он заявил о повреждении бытового объекта в результате падения обломков в Истринском районе Подмосковья.

В свою очередь Telegram-канала Shot сообщил, что обломки сбитого БПЛА упали рядом с гаражом с газовыми баллонами в Павловской Слободе Московской области. Во время пожара прогремели взрывы.

Стоит отметить, что в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали почти 50 рейсов и три отменили из-за закрытия воздушной зоны.

Атака дронов на Москву - последние новости

23 августа в Москве и ряде населенных пунктах Подмосковья были слышны взрывы. При этом сообщалось, что вокруг "Москва-Сити" перекрыли улицы, а на месте заметили "скорые" и экстренные службы.

Позже стало известно, что к атакам на деловой центр столицы РФ причастно Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: