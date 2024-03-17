В результате утреннего обстрела Белгорода погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор региона.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 35 беспилотников над территорией восьми областей.

В частности, в российском минобороны попытались заверить, что средства ПВО уничтожили дроны над территориями Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Краснодарской и Курской областей.

Сообщается, что больше всего беспилотников (17 штук) сбили в Краснодарском крае, где был атакован нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на -Кубани.

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В результате атаки на заводе вспыхнул пожар. Сообщалось об одном погибшем, но не из-за пожара, а по причине сердечного приступа.

А в результате утреннего обстрела Белгорода погибла 16-летняя девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась.... Папа в шоковом состоянии и тоже пострадал", - написал он.

Всего, по данным Гладкова, в Белгороде в результате обстрела возгорание произошло в двух частных жилых домах, были выбиты окна в нескольких квартирах и частных домах, повреждены 8 легковых машин.

Атаки дронов на РФ

В ночь на 17 марта на одном из заводов в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ возник пожар в результате атаки дронов, сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на информацию от местных жителей.

"Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар", - писал канал.

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