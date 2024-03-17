Завод атаковала группа беспилотников - более пяти дронов - часть которых долетела до производства.

В ночь на воскресенье, 17 марта, на одном из заводов в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ возник пожар в результате атаки дронов, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на информацию от местных жителей.

"Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Славянске-на-Кубани. Вероятно, была атака беспилотников. На одном из местных заводов начался пожар", - написал канал.

По данным "Базы" есть как минимум один пострадавший - работник завода. Сейчас на территории завода начался пожар. На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы.

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Канал Осторожно, новости уточняет, что, по словам местных жителей, завод атаковала группа беспилотников - более пяти дронов - часть которых долетела до производства. Вероятно, этим заводом является местный НПЗ.

Атаки на российские НПЗ - детали

Украинские дроны продолжают попадать в российские НПЗ почти за 1000 км вглубь российской территории. Так, утром наши дроны-камикадзе поразили сразу два российских нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ, и это за минимум 900 километров от государственной границы Украины.

Как отмечают в Defence Express, проанализировав последние удары украинских дронов, можно подвести некоторые предварительные итоги по текущей кампании ударов по российским НПЗ, и заодно акцентировать внимание на некоторых вопросах, которые поднимают эти атаки.

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