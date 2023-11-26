В соцсетях сообщают, что прилет состоялся по Старобешевской ТЭС.

Оккупанты заявляют о массированной атаке украинских дронов по территории так называемой "ДНР". Об этом заявил гауляйтер региона Денис Пушилин.

"Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Без света остались часть городов и районов Республики. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады", — написал Пушилин.

Блэкаут наблюдается в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Старобешевском районе. К утру восстановили электроснабжение в Амвросиевке, Харцызске и Енакиево.

В то же время паблики сообщают, что прилет состоялся по Старобешевской ТЭС.

Сегодня ВСУ атаковали дронами РФ

Сегодня россияне сообщили о массированной атаке дронов - в целом, по данным росСМИ, 11 беспилотников были сбиты ночью, еще 9 БПЛА российская ПВО сбила утром над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Беспилотники сбивали также над Москвой и над Тулой, где один из них врезался в многоэтажку. При этом тульские местные СМИ до сих пор фиксируют полеты БПЛА над городом.

Как уже добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, в Смоленске дрон попал в район авиазавода, днако информация об этом пока проверяется.

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