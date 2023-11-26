А в Туле сбитый БПЛА повредил многоэтажный дом, в настоящее время известно об одном пострадавшем.

Российская столица Москва в ночь на 26 ноября подверглась "массированной атаке" дронов. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

По его данным, якобы пять беспиотников были сбиты в районе Наро-Фоминска (50 км до внешнего транспортного кольца Москвы), Одинцово (западный пригород Москвы), Подольска (южный пригород Москвы), Раменского (юго-восточный пригород Москвы).

Московские аэропорты Внуково и Домодедово ночью временно не работали.

Московский мэр заявил, что беспилотники летели будто бы с юго-запада – их видели в Брянской, Калужской и Тульской областях. По его словам, там удалось перехватить несколько дронов.

При этом губернатор Московской области добавил, что там якобы были перехвачены 5 беспилотников. По его словам, зафиксированы повреждения домов, нопогибших и пострадавших нет.

Помимо этого, в городе Тула (140 км от Москвы) обломки якобы попали в жилой дом. Позже стало известно, что беспилотник действительно врезялся в многоэтажку в Туле. В результате взрыва поврежден балкон на 12 этаже и выбило несколько окон.

Жители нескольких квартир были эвакуированы в ближайший детский сад. Сам дом уже обследовали взрывотехники.

Также росСМИ обнародовали момент взрыва БПЛА в Туле.

Позже стало известно, что в результате взрыва сбитого БПЛА в Туле пострадал один человек. РосСМИ даже обнародовали видео из поврежденной квартиры, в которой во время взрыва находился 44-летний мужчина. Он ранен в ногу. Его уже госпитализировали.

В самой квартире взрывной волной разбило все окна, мебель, а также разрушило часть стены.