Андрей Пионтковский отметил, что в российской тюрьме боевику будет хуже, чем в Гааге.

Боевика Игоря Гиркина-Стрелкова арестовали в Российской Федерации, потому что он выступил против главных партий войны. Он набросился с критикой на Минобороны РФ и ЧВК "Вагнера".

По словам политолога и публициста Андрея Пионтковского, Гиркин стал врагом партий войны, которые конкурируют между собой. Эксперт отметил, что его арестовали, потому что остался без прикрытия этих сил.

"Гиркин сегодня очень пожелал о том, что отказался от прекрасной уютной камеры на пожизненном в Гааге. В российской тюрьме придется ему гораздо хуже", - подытожил политолог в эфире телеканала FREEDOM.

Арест Гиркина в России - что известно

21 июля российские правоохранители задержали террориста Игоря Стрелкова. Ему якобы выдвинули обвинения по статье 282 "Экстремизм" Уголовного кодекса Российской Федерации.

По неподтвержденной информации, к задержанию Гиркина причастен бывший сотрудника ЧВК "Вагнер".

Соратники Гиркина уже написали пост, в котором говорится о том, что против боевика из-за его "принципиальной позиции" враги используют "методы клеветы и провокаций". Отмечается, что задержанный постоянно критиковал Кремль и его приспешников.

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