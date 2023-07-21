Террорист предрекал российскому президенту судьбу Муаммара Каддафи.

Задержанный в России террорист Игорь Стрелков (Гиркин) систематически критиковал власти РФ и военное командование за то, что они недостаточно успешно ведут войну против Украины.

В последние дни в своем Telegram-канале он особенно резко выражался в адрес российского диктатора Путина и его гражданской жены Алины Кабаевой. Приводим последние заявления российского оккупанта, которого теперь обвиняют в экстремизме.

18 июля он написал: "Путин пригрозил… Путин призвал… Путин поручил… я ошибаюсь или уже лет так 15 ни разу не слышал: Президент приказал, президент наказал, президент дал команду, президент взял на себя ответственность? Убогое нытье, жалобы на партнеров, призывы "за все хорошее против всего плохого" - это сколько угодно. Но уже очень-очень давно риторика президента даже отдаленно не напоминает традиционный "мужской стандарт" - "надо быть, а не казаться".

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"История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения. Ещё шесть лет власти этого трусливого бездаря страна не выдержит".

"Вынужден сожалеть, что Путин - не женщина. У слабой характером и не шибко умной женщины могли бы появиться талантливые фавориты. Тоже как повезёт, но был бы хотя бы шанс. А Кабаева не потянула, увы..."

19 июля Гиркин прокомментировал отказ Путина ехать на саммит БРИКС в ЮАР, где его могут арестовать. "Наверное, некоторые из участников отказались проходить 2-недельный строгий карантин перед встречей...", - написал он.

Также террорист отреагировал на слова Путина о "квасном патриотизме":

"Любишь Путина, поддерживаешь его во всех начинаниях, уважаешь его незаменимых соратников" - значит патриот, не "квасной" ,настоящий. Любишь Россию и осмеливаешься критиковать действия Ромы Абрамовича или Мединского (или других уважаемых доверенных людей президента) - вот это уже "квасной"... С намёком на возможность интереса со стороны "Центра Э" и УЗКС ФСБ России...".

Также он пожаловался на то, что Украина будет получать от союзников все более мощные системы вооружений.

"Постепенно и в количествах не слишком больших - ровно настолько, чтобы война продолжалась как можно дольше, была как можно более изнурительной и закончилась вовсе не "военной победой незалежных укров" (она хозяйкам не нужна), а обрушением РФ из-за внутренних проблем. А для этого "лягушку варят медленно" (хотя с каждым месяцем и прибавляют жара). Будут новые обстрелы, теракты, диверсии. Их будет все больше и больше. Страна у нас большая. И чтобы "догнать жертву" по маршруту Милошевич-Каддафи-Саддам до финала - времени требуется ой много...".

Еще в марте Гиркин просил диктатора "заткнуться". "Владимир Владимирович, заткнись. Просто заткнись, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, что в нашей стране такой президент, и враг не будет изгаляться", - заявил он в одном из своих видеообращений.

Задержание Гиркина: что известно

Сегодня в Telegram-канале террориста появилось обращение от имени его супруги. Она заявила, что днем к ним домой приехали из Следственного комитета, задержали ее мужа и увезли в неизвестном направлении.

По ее словам, Гиркину выдвинули обвинения по статье 282 Уголовного Кодекса Российской Федерации (экстремизм).

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