Российского оппозиционера после возвращения на родину приговорили к тюремному заключению.

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали в колонию, которая, как выяснили СМИ, поставляет нижнее белье для силовых органов РФ.

Об этом пишет The Insider. По данным издания, речь идет об исправительной колонии №2 во Владимирской области России. В 2018 году данное учреждение получило контракт на поставку мужских трусов, сорочек и кальсон для областного управления Федеральной службы исполнения наказаний. Сумма контракта - 821 тысяча рублей. Всего колония должна была поставить 4 тысячи трусов и кальсон по цене в 81 рубль за штуку. Сорочки были оценены дороже - по 311 рублей.

На официальном сайте ФСИН Владимирской области даже имеется каталог продукции, которую производят заключенные местных колоний. Это сувениры, мебель, обувь и текстиль, форма для сотрудников полиции, спецодежда, белье. Их шьют как раз в колонии, где находится Навальный.

Примечательно, что официальной информации о месте содержания оппозиционера российские власти не предоставили. О том, что он сейчас находится в колонии Владимирской области сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Дело против Навального: детали

Навальный находится под стражей с 17 января. Его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока.

С учетом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.

22 февраля главы МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.

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Автор: Юрий Годован