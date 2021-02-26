В какую именно колонию отправили осужденного политика, в Федеральной службе исполнения наказаний не уточнили.

Российского оппозиционера Алексея Навального, которому суд недавно заменил условный срок на реальный по делу "Ив Роше", этапировали из московского СИЗО "Матросская тишина" в колонию.

Об этом заявил журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, сообщает Радио Свобода.

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Он добавил, что Навального будут содержать "в условиях абсолютно нормальных", и что он гарантирует отсутствие какой-либо угрозы жизни или здоровью оппозиционера.

В какую именно колонию отправили Навального, директор ФСИН не уточнил.

Дело против Навального: детали

Навальный находится под стражей с 17 января. Его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока.

С учетом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.

22 февраля главы МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.

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Автор: Тамара Отовская