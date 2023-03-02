Это произошло вскоре после того, как журналисты раскрыли ее связь с семьей Путина.

Врач советского происхождения Наталья Тьебо (Кондратьева) загадочно умерла в Швейцарии.

Она была главой медицинской бригады, принимавшей роды у любовницы российского диктатора, гимнастки Алины Кабаевой, минимум два раза, сообщает Daily Mirror.

Тьебо умерла в Швейцарии 24 февраля, первую годовщину полномасштабной войны в Украине. Это произошло через несколько дней после того, как российское СМИ опубликовало материал о ее роли в рождении тайных детей Путина. Менее чем за две недели до смерти Тьебо заняла пост главы швейцарской компании в сфере акушерства и гинекологии JERINA MEDICAL SA.

Видео дня

В извещении о смерти, опубликованном ее партнером Джорджио Грандини в местных СМИ, не указывается ее роль в рождении детей Путина. Причина смерти Тьебо также не сообщается. Известно, что она находилась на попечении онкологов и была кремирована на следующий день после смерти.

Кто такая Наталья Тьебо (Кондратьева)

В феврале издание "Проект" опубликовало материал, в котором назвало 63-летнюю Наталью Тьебо акушеркой, которая сопровождала любовницу российского диктатора Алину Кабаеву при рождении его детей как минимум дважды. Кремлевский лидер держит в тайне связи с Кабаевой и их совместных детей, однако из сообщений в СМИ известно, что в 2019 году бывшая спортсменка родила близнецов. В мае 2019 года с двумя другими швейцарскими медиками (неонатолог Петра Катерина Мария Донати-Женет и медсестра Стелла Гизелу) Тьебо находилась в Москве – по времени это совпадало с родами Кабаевой. Все трое медиков работали в элитной клинике в Лугано, где, как сообщалось, в 2015 году Кабаева родила еще одного ребенка.

Сама Тьебо долгое время жила в Швейцарии. В соцсетях медик намекала на личные связи с Путиным. В частности, в 2020 году она писала: "Он один-единственный Папа на всю Россию-матушку! Спасибо, что не забыл меня".

Кроме того, известно, что Тьебо была подругой Лидии Слуцкой, жены российского политика Леонида Слуцкого, который возглавил партию ЛДПР после смерти ее лидера Владимира Жириновского. Также в сообщении о смерти Тьебо отдельно благодарили медика Паолу Родони Кассис, жену министра иностранных дел Швейцарии.

Вас также могут заинтересовать новости: