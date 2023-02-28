Диктатор побаловал неофициальную мать своих детей пентхаусом площадью 2600 квадратных метров, а также купил ей "теремок" под Валдаем.

Российский диктатор Владимир Путин "одарил" свою любовницу и неофициальную мать двоих сыновей Алину Кабаеву роскошным пентхаусом в Сочи, который оказался самой большой квартирой в РФ по состоянию на 2021 год. Ранее Кабаева отличилась своим пропагандистским высказыванием об автомате Калашникова.

Подробности о подарке Путина выяснили журналисты издания "Проект". В расследовании СМИ говорится, что речь идет о двухэтажной недвижимости площадью в 2600 квадратных метров, которая располагается в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Согласно данным базы ЦИАН, в 2021 году пентхаус Кабаевой по своим размерам считался "самой большой квартирой России".

СМИ отмечают, что квартиру Кабаевой Путин купил не за официальные средства, а через свой тайный кипрский оффшор Ermira. Соответствующую махинацию лидер РФ провернул в 2011 году, оформив пентхаус на своего друга-кошелька Олега Руднова: тот заплатил за недвижимость примерно за 90 миллионов рублей, что в пять раз ниже цены, которую изначально предлагал застройщик.

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Журналисты выяснили, что хотя официально пентхаус оформлен на Руднова, эксплуатирует его семейство Кабаевой. Исключением стала верхняя часть пентхауса - ее оформили на бабушку Кабаевой Анну Зацепилину. Речь идет о двух квартирах.

Также "Проект" выяснил, что аналогичным образом Путин приобрел через своего друга Юрия Ковальчука деревянный терем площадью 1200 квадратных метров. Он находится в 800 метрах от резиденции российского лидера на Валдае. Недвижимость оформлена на компанию "Прайм", которая находится в собственности Ковальчука. По данным СМИ, этот "терем" также был куплен в качестве подарка Кабаевой.

Журналисты выяснили, что всего за время "совместных" лет Путин купил Кабаевой недвижимости на 120 миллионов долларов.

Друзья Путина годами обеспечивают роскошную жизнь для Кабаевой

Журналисты выяснили, что лидер РФ Владимир Путин годами эксплуатирует свое близкое окружение, заставляя своих "друзей" в рядах бизнесменов обеспечивать роскошный образ жизни своей любовнице Алине Кабаевой. Хотя ранее ходили слухи, что Кабаеву Путину просто подсунули, и он не интересуется женщинами.

Как известно, бывшая олимпийская чемпионка "под крылом" друзей Путина распоряжается недвижимостью в Москве, Санкт-Петербурге и в Подмосковье.

В частности, центр "Досье" выяснил, что такое "донорство" Кабаевой со стороны окружения Путина длится по меньшей мере 15 лет. Одним из главных "кошельков" Кабаевой является Геннадий Тимченко - за его деньги Путин купил своей "гимнастке" квартиру в Петербурге. Другой его партнер Григорий Баевский (приближенный к миллиардеру Аркадию Ротенбергу) купил Кабаевой участок на Рублевке и квартиру в самом центре Москвы.

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