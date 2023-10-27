Он находится в базе российских военных, которые совершали преступления в Украине.

Новым главнокомандующим Воздушно-космическими войсками РФ назначили генерал-полковника Виктора Афзалова.

Об этом сегодня заявили в российском Министерстве обороны. С 2018 по 2023 года он был начальником главного штаба - первым заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами Сергея Суровикина.

Согласно данным из открытых источников, он временно исполнял должность главнокомандующего Воздушно-космическими войсками во время нахождения Суровикина в командировке в Сирии в 2020 году и после его отстранения этим летом.

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Профиль Афзалова есть в "Книге палачей украинского народа" - базе российских военных, которые совершали преступления в Украине. Указано, что он принимал непосредственное участие в планировании и организации полномасштабного российского военного вторжения в Украину.

"Ответственный за планирование авиационных ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Что еще известно об Афзалове

На сайте Минобороны РФ указано, что он родился 9 июня 1968 года в селе Укромное Симферопольского района.

Окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО, Военный университет ПВО, Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

Награжден орденами: "За военные заслуги", "Александра Невского", "За заслуги перед Отечеством" VI и III степени и многими медалями. Женат. Имеет двух сыновей.

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