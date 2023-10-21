В России якобы назначили нового командующего авиацией после отставки Сергея Суровикина.

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым командующим Воздушно-космическими силами россии вместо генерала армии Сергея Суровикина.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен главкомом Воздушно-космическими силами РФ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что он якобы занял эту должность после того, как ушел в отставку Сергей Суровикин. О ней тоже официально не упоминали в Минобороны РФ.

Отстранение Сергея Суровикина - подробности

После восстания "вагнеровцев" Суровикин исчез из публичной жизни, сообщалось, что проверяется его возможная причастностость к мятежу. Российские журналисты выяснили, что Суровикин будет находиться под домашним арестом до принятия решения о его судьбе.

4 сентября в сети появилась первая после исчезновения фотография Суровикина. Тем временем его данные удалили с сайта Минобороны России.

15 сентября появились снимки российского генерала Сергея Суровикина в Алжире. В РФ заявляли, что его назначили председателем координационного комитета "СНГ" по вопросам противо-воздушной обороны.

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