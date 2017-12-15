Удар в лицо и сломанная камера: в России журналисты подрались за удобное место для съемки
10:47, 15 декабря 2017Русский міръ
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Конфликт начался после того, как команды разных СМИ не смогли занять удобные места.
Журналист ударил оператора другого канала в лицо / ТВЦ
В России журналисты подрались у входа в Замоскворецкий суд, где будет оглашен приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом сообщает Lenta.ru.
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По информации издания, конфликт начался после того, как команды разных СМИ не смогли занять удобные места. Один из возмущенных журналистов ударил оператора конкурентного канала в лицо и еще и случайно сломал ему камеру.
Как сообщал УНИАН, Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос про гонку вооружений, отличился странным анекдотом.
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