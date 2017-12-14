"Убьют твою маму": Путин снова отличился дурацким анекдотом во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос про гонку вооружений, рассказал довольно своеобразный анекдот.

По сюжету анекдота, отец-бывший офицер спрашивает сына, не видел ли он его кортик. На что сын отвечает, что поменял кортик во дворе на часы у ребят.

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«Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? «Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?», - закончил анекдот Путин.

Напомним, что это уже не первый подобный "перл" российского президента. Так, год назад Путин на встрече с фракцией «Единой России» удивил всех шуткой о том, что в новых российских перинатальных центрах он бы сам рожал, если бы мог. А недавно на вопрос о его участии в выборах рассказал анекдот о разорившемся олигархе и его жене.