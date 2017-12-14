"У нас с вами родился ребенок": с Путиным на пресс-конференции произошел курьез

В ходе сегодняшней пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина журналистка, обращаясь к нему, заявила: «Владимир Владимирович, три года назад у нас с вами родился ребенок». После этих слов российский президент перекрестился.

Читайте также"Убьют твою маму": Путин снова отличился дурацким анекдотом во время пресс-конференции

Как выяснилось, слоова журналистки оказались шуткой. Женщина имела ввиду создание проекта "Одаренные дети".

Как сообщал УНИАН, 14 декабря во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным случился забавный казус.