"У нас с вами родился ребенок": с Путиным на пресс-конференции произошел курьез

13:21, 14 декабря 2017
Курьёзы
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Журналистка, обращаясь к Путину, заявила: «Владимир Владимирович, три года назад у нас с вами родился ребенок». После этих слов российский президент перекрестился. 

Владимир Путин на пресс-конференции / фото REUTERS

В ходе сегодняшней пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина журналистка, обращаясь к нему, заявила: «Владимир Владимирович, три года назад у нас с вами родился ребенок». После этих слов российский президент перекрестился. 

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Как выяснилось, слоова журналистки оказались шуткой. Женщина имела ввиду создание проекта "Одаренные дети".

Как сообщал УНИАН, 14 декабря во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным случился забавный казус.

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Новость в сюжете: Предвыборная пресс-конференция Путина
Теги: #ребенок Путина#курьез с Путиным