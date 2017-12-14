"У нас с вами родился ребенок": с Путиным на пресс-конференции произошел курьез
13:21, 14 декабря 2017Курьёзы
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Журналистка, обращаясь к Путину, заявила: «Владимир Владимирович, три года назад у нас с вами родился ребенок». После этих слов российский президент перекрестился.
Владимир Путин на пресс-конференции / фото REUTERS
В ходе сегодняшней пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина журналистка, обращаясь к нему, заявила: «Владимир Владимирович, три года назад у нас с вами родился ребенок». После этих слов российский президент перекрестился.
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Как выяснилось, слоова журналистки оказались шуткой. Женщина имела ввиду создание проекта "Одаренные дети".
Как сообщал УНИАН, 14 декабря во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным случился забавный казус.
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