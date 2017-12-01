"Кинешь его в воду": одиозный российский депутат Милонов рассказал, как распознать гея

Депутат Госдумы Виталий Милонов побывал на шоу Big Russian Boss, где рассказал о верных способах распознать геев. «Например, кинешь его в воду, в какую-нибудь реку. Если он утонул, значит, не гомик. А не утонул, если он там плавает, и ты кидаешь в него камни, а он не тонет, значит, точно ведьма или гомик», - сказал парламентарий.

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Кроме того, Милонов оскорбил солистку группы «Серебро» Ольгу Серябкину, узнав, что она побывала в студии Big Russian Boss. «Больше чтоб не было ее здесь вообще. "Вымыли после нее эти диваны, отмыли? Сюда не сажать, в общем, эти козлих..», - заключил народный избранник.

Милонов — известный гомофоб и ненавистник рэперов. И тех, и другие он предлагает казнить. Депутатом Госдумы он стал осенью 2016 года, до этого работал в Заксобрании Петербурга.