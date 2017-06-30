Главный "гееборец" России призвал отлучить от церкви Меркель за сговор с сатаной

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен попросить немецких епископов отлучить от церкви членов бундестага, которые проголосовали за легализацию однополых браков в стране. Об этом сообщает НСН.

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«Естественно, я обращусь к епископам Германии, чтобы они отлучили Ангелу Меркель и членов бундестага, голосовавших за данное решение, от церкви. Пускай они общаются с церковью сатаны», - сказал Милонов.

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По его мнению, принятый немецкими парламентариями закон является «дьявольским актом». «Ангела Меркель вступила в сговор с сатаной, она поцеловала сатану ради того, чтобы сформировать коалиционное правительство. То, что она отдалась суккубам и инкубам, - об этом писали еще ее прапрадедушки», - отметил российский депутат.

30 июня парламент Германии большинством голосов одобрил закон о легализации однополых браков. Решение поддержали 393 депутата из 623. Меркель, входящая в Христианско-демократический союз, утверждает, что голосовала против принятия документа, так как для нее брак - это союз мужчины и женщины.