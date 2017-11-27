В России появилась двухметровая елка из навоза: мастер рассказал о своем ноу-хау (фото)

"Навозный" скульптор из Якутии изваял фигуру елки к Новому году — она получилась высотой более 2-х метров.

Фигуру слепил мастер из села Нерюктяйинск-1 Олекминского района, пенсионер Анатолий Филиппов, сообщает ИА YakutiaMedia.

Скульптуру он украсил шарами, а на макушке установил красную звезду.

Как сообщили в администрации села, Анатолий Филиппов пенсионер, а также является председателем совета ветеранов.

"Каждый год к Новому году возле дома он делает снежные фигуры, устанавливает елку, но в этом году впервые слепил из навоза большую елку, вот таким ноу-хау он удивил жителей села", — добавили в администрации.

Читайте такжеВ Якутии растаял "символ нового года России" - петух из навоза (фото)

"Так сложилось, что с детства я люблю лепить скульптуры из снега. Каждый год во дворе дома делал их. Идея мастерить из балбаха (навоза) пришла давно, но руки дошли лишь в этом году. С наступлением морозов, в октябре я начал замораживать балбахи небольших размеров, заготовил их более 1 тысячи. В ноябре потихоньку начал собирать фигуру вместе с зятем. Елку украсили гирляндами, шарами из снега, а звезду сделал из навоза и покрасил в красный цвет. Односельчане приходят и фотографируются, вот так один из снимков попал в соцсети", — поделился мастер.

Это не первый "навозный мастер" из Якутии: в прошлом году житель села Уолба Таттинского района Михаил Боппосов порадовал якутян навозным петухом, а годом ранее обезьяной.