В Якутии растаял "символ нового года России" - петух из навоза (фото)

Гигантского петуха из навоза, который стал символом 2017 года, вывезли на свалку. Об этом сообщает Life.

Из-за высокой температуры воздуха днём у скульптуры отвалилась голова, рассказал сам скульптор, слепивший петуха, Михаил Боппосов из якутского села Уолба.

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«До последнего дня, пока петух стоял у нас за сараем, местные приходили, приезжали и фотографировались с ним. Ну а потом, как отвалилась голова, мы разобрали петуха и отвезли на свалку», — рассказал Михаил Боппосов.

Якутский скульптор слепил огромного петуха из навоза в начале года и сразу стал популярен на всю Россию, к скульптуре стали приезжать специально, чтобы сфотографироваться с ней.