Настиг укротителя в два прыжка: в России медведь напал на дрессировщика (видео)
15:46, 10 октября 2017Русский міръ
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Животное повалило дрессировщика на пол и хотело его атаковать.
В Сыктывкаре, столице Коми, медведь набросился на дрессировщика во время представления для детей. Видеозапись случившегося выложили в сеть очевидцы.
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РосСМИ сообщают, что животное быстро настигло укротителя и повалило его на пол. На помощь пришел помощник дрессировщика, ударив пару раз хищника палкой. Отмечается, что циркач в результате ЧП не пострадал.
Как сообщал УНИАН, в Иркутской области медведь откусил руку пьяному мужчине, который пытался покормить животное сгущенным молоком.
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