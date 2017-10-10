Настиг укротителя в два прыжка: в России медведь напал на дрессировщика (видео)

15:46, 10 октября 2017
Русский міръ
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Животное повалило дрессировщика на пол и хотело его атаковать.

В Сыктывкаре, столице Коми, медведь набросился на дрессировщика во время представления для детей. Видеозапись случившегося выложили в сеть очевидцы.

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РосСМИ сообщают, что животное быстро настигло укротителя и повалило его на пол. На помощь пришел помощник дрессировщика, ударив пару раз хищника палкой. Отмечается, что циркач в результате ЧП не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в Иркутской области медведь откусил руку пьяному мужчине, который пытался покормить животное сгущенным молоком.

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