В РФ медведь отгрыз руку пьяному мужчине, который пытался покормить его сгущенным молоком (видео)

В Иркутской области медведь откусил руку мужчине, который пытался покормить животное. Об этом сообщает пресс-служба полиция Иркутской области.

Отмечается, что мужчина был пьян и решил перелезть через забор в вольер диких животных, чтобы накормить их сгущенным молоком.

Отмечается, что в дежурную часть отдела МВД России по Шелеховского района поступило сообщение о срочной госпитализации 42-летнего посетителя одного из придорожных кафе, который был доставлен на операционный стол с травматической ампутацией правой руки.

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«...просунул руку в клетку, которую внезапно схватил один из хищников. Отбить пострадавшего от хищников смог только бармен заведения, после чего на место происшествия была немедленно вызвана бригада медиков», - сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчину госпитализировали с травматической ампутацией правой руки.