В российском Нижнем Новгороде бывший сотрудник устроил массовую резню на заводе ГАЗ

В Нижнем Новгороде на территории завода ГАЗ мужчина напал с ножом на людей, в результате несколько человек погибли, сообщает местное издание «ProГород».

Как сообщает «ProГород», два человека погибли на месте, еще троих в тяжелом состоянии госпитализировали.

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По данным издания, бывший сотрудник завода напал на руководителей, настоявших на его увольнении.

Как сообщает местное издание «Новости Нижнего Новгорода» со ссылкой на источник на предприятии, неизвестный напал на сотрудников и убил троих, еще двое тяжело ранены.

По словам источника, нападавший задержан полицией, а на месте работают медики и полицейские.