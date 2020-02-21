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Танец рядом с трупами: работники морга в Петербурге на 23 февраля заказали стриптизершу (видео 18+)

17:24, 21 февраля 2020
Русский міръ
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Девушка в костюме морячки появилась из коробки, после чего начала танцевать / скриншот из видео

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Об этом сообщает российский сайт «Фонтанка».

Девушка в костюме морячки появилась из коробки, после чего начала танцевать, грациозно покачивая бедрами. Под конец эротического танца она осталась в одних стрингах.

В помещении присутствуют десятки мужчин и женщин. Все они в медицинской форме. Приславший видео отметил, что все происходило в помещении ординаторской.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз подтвердил, что на праздник была заказана стриптизерша.

На вопрос, какие у него впечатления, мужчина ответил: «Да нормально, девушка как девушка».

Видео содержит сцены сексуального характера!

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