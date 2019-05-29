В России завдетсадом уволилась из-за скандального видео со стриптизом

Пользователи сети, комментируя видео, не исключили, что кто-то из сотрудников учреждения переоделся, чтобы поздравить коллегу.

Руководитель детского сада в российском Сургуте уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана.

Об этом заявил советник главы города Александр Оверчук, передает РИА Новости.

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Ранее в YouTube появилась видеозапись, на которой, по словам автора, запечатлен "утренник в актовом зале" одного из сургутских детских садов. На кадрах аниматор в костюме кабана снимает с себя элементы одежды ростовой куклы, а затем танцует с женщиной. При этом детей в зале нет.

Ряд СМИ назвал происходящее "стриптизом", тем не менее, костюм парнокопытного находится на аниматоре на протяжении всего танца. Пользователи сети, комментируя видео, не исключили, что кто-то из сотрудников учреждения переоделся, чтобы поздравить коллегу.

"Около трех лет назад (произошло). Да, руководитель уволилась", - сказал Оверчук, добавив, что во всех дошкольных учреждениях Сургута в настоящее время проводятся проверки.

Местный портал Siapress, ссылаясь на свои источники, предположил, что видеозапись была опубликована спустя столько времени из мести заведующей детским садом, у которой "не все было гладко" с подчиненными.