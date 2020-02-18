Россиянин попытался обменять килограмм героина на комнату в общежитии

Суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

В российском Кемерово 56-летний местный житель попытался обменять килограмм героина на комнату в общежитии.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Информацию о предстоящей «сделке» правоохранители получили еще в августе 2018 года. За мужчиной было организовано наблюдение. Его задержали в лесополосе вдоль трассы «Кемерово - Яшкино - Тайга», где был зарыт сверток с килограммом героина.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что наркоторговец предпринимал попытку обменять героин на комнату в общежитии. После сбора доказательств дело было направлено в суд, который назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в российской Махачкале наркоторговец-закладчик проглотил наркотики, испугавшись патруля полицейских. Парню резко стало плохо – он умер, несмотря на попытки полиции и медиков спасти его.