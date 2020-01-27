В России закладчик проглотил наркотики при виде полицейских и умер
17:31, 27 января 2020Русский міръ
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Сейчас полиция устанавливает личность погибшего.
В России закладчик самоубился наркотиками при виде полицейских / Иллюстрация - Фото ГИБДД Тюменской области
В российской Махачкале наркоторговец-закладчик проглотил наркотики, испугавшись патруля полицейских. Парню резко стало плохо – он умер, несмотря на попытки полиции и медиков спасти его.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчина собирался оставить закладку на улице Энгельса, когда увидел правоохранителей. «Груз» надо было куда-то деть, и преступник не придумал ничего лучше, чем проглотить его.
Отмечается, что состояние мужчины резко ухудшилось. Полицейские пытались оказать ему помощь и вызвали скорую, но он скончался. Сейчас полиция устанавливает его личность.
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