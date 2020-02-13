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В России мужчину выбросили из "скорой" и уехали, ему пришлось ползти по снегу (видео)

14:37, 13 февраля 2020
Русский міръ
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В России больного выкинули из скорой и уехали / Иллюстрация - Скриншот

В городе Каменск-Уральский (Уральский федеральный округ РФ) мужчину с защемлением нервных окончаний выбросили из кареты скорой помощи прямо перед приёмным покоем. Больной был не в состоянии идти, ему пришлось буквально ползти по снегу.

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Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По словам собеседника журналистов, пациента забрали на скорой, и привезли сначала в одну больницу, затем в другую, а потом выбросили из машины на землю и уехали.

Мужчина смог только набрать родных и попросить их вызвать такси. Водитель помог ему забраться в салон и отвёз домой.

Ранее в России медбрат признался следователям, что фантазировал об убийстве ветеранов и оставлял сообщения об этом на анонимных форумах.

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