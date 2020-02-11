В России медбрат признался следователям, что фантазировал об убийстве ветеранов

Слова медика подтверждаются детектором лжи, однако правоохранители все равно проводят проверку.

Медбрат горбольницы имени Гринберга в Перми рассказал следователям, что это он оставил на анонимном форуме сообщения о том, что убивал пациентов.

Читайте также"Надо было меньше дергаться": в России врачи порезали новорожденного (фото)

Как сообщает Telegram-канал BAZA, Медик Сергей Калинин утверждал на форуме, что убил 10 ветеранов Второй мировой, отключая их от систем жизнеобеспечения.

Правоохранители проверили Калинина на детекторе лжи. Прямо перед прохождением процедуры Сергей признался, что писал подобные сообщения, однако поклялся, что никого не убивал и вся информация об этом – плод его воспалённых фантазий.

Детектор лжи подтвердил, что Калинин действительно автор этих сообщений. А также, что он не лжёт, когда говорит о том, что никого не убивал. В то же время отмечается, что полиграф – не истина в последней инстанции. Теперь следователи проверяют медкарты всех больных, скончавшихся в отделении Калинина за время его работы.

Своим коллегам Калинин поклялся, что никогда и не думал никого убивать и просто был пьян, когда оставлял эти сообщения на "Дваче".

Ранее следователи РФ заинтересовались постом на форуме «Двач», в котором один из пользователей, представившийся анестезистом, признался, что умерщвляет пациентов и получает от этого удовольствие.

Пользователи "Двача" провели попытку деанонимизировать автора постов и приписали их медбрату из Кирова Сергею Вольфу. Однако он публично заявил, что его оклеветали, и обратился к СК.