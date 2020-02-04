В России муж раскритиковал еду жены и поплатился жизнью

52-летняя женщина зарезала 54-летнего супруга во время застолья со спиртным.

Жительница Архангельской области Российской Федерации призналась, что убила мужа, который во время визита гостей сделал ей замечание из-за «не того» блюда.

Читайте такжеУгостила чаем и пирогами: в России 91-летняя ветеран ловко "отбилась" от грабителя

Об этом сообщает во вторник региональное управление СК РФ, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в минувшие выходные в городе Коряжме. 52-летняя женщина зарезала 54-летнего супруга во время застолья со спиртным.

«Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков», – говорится в релизе.

За убийство женщине грозит длительный срок заключения.

Как сообщал УНИАН, в российском Новосибирске в подъезде одного из домов убили беременную женщину, на данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.