Ударил ножом в спину: россиянин жестоко расправился с беременной женщиной
В российском Новосибирске в подъезде одного из домов убили беременную женщину, на данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Читайте такжеВ Москве слесарь изнасиловал и убил 76-летнюю пенсионеркуОб этом говорится на сайте Следственного комитета по региону.
Отмечается, что «27 января 34-летний мужчина дождался 33-летнюю беременную женщину в подъезде и ударил ее ножом в спину». Этот момент попал на записи видеокамер. Потерпевшую госпитализировали, но спасти не смогли. Она умерла от полученного ранения. Подозреваемый с места происшествия сбежал и уехал в Омск, где его и задержали.
По данным местных СМИ, подозреваемый в нападении – бывший сожитель убитой. Он не раз угрожал девушке, о чем она сообщала в полицию, но реакции не было.
Ранее УНИАН сообщал, как россиянин отравил своего десятимесячного ребенка.