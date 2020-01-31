"Поила мочой и засовывала в трусы крапиву": россиянка попала на скамью подсудимых за издевательства над ребенком

Свою вину она отрицает и хочет забрать всех троих приемных детей обратно домой.

В российском Воронеже женщину заподозрили в издевательствах над ребенком - сейчас по ее делу проходит суд.

Как пишут "Вести.Воронеж", 15-летний подросток рассказал об истязаниях со стороны 42-летней приемной матери. Ее судят по ряду статей Уголовного кодекса РФ - истязания, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, незаконное лишение свободы несовершеннолетнего и принуждение свидетеля к даче ложных показаний.

Сам ребенок изначально рос в нормальной семье, однако его родная мать трагически погибла. Никто из родственников не решился его усыновить, вследствие чего мальчика перевели в интернат, где он провел несколько лет. Позже под опеку его и еще двух мальчиков взяла подозреваемая с мужем. Впрочем, старшего из приемных детей она невзлюбила по-особенному и спустя полгода жизни с ними начала издевательства. Они продолжались с 2016 по 2018 год.

Читайте также"Надо было меньше дергаться": в России врачи порезали новорожденного (фото)

По словам пострадавшего ребенка, его новая мать засовывала ему в трусы крапиву – хотела сделать больно. Чтобы унизить, заставляла пить мочу. А ещё запирала в сарае на ночь без еды и воды. Все дети постоянно работали на огороде, следили за хозяйством. В школу подростки не ходили, по инициативе матери были на домашнем обучении. К ним два раза в неделю приходили учителя.

В Следкоме РФ установили, что женщина старшего ребенка возила в багажнике, била его верёвкой, скалкой, половником. И даже пыталась утопить - вытаскивала его на глубину и держала под водой, пока он не мог дышать и захлёбывался. После того случая подросток попал в больницу с приступом эпилепсии, установили на следствии.

Из-за подобных издевательств он начал сбегать из дома. После одного из таких побегов соседи написали письмо в администрацию села с просьбой о защите детей. Внеплановая проверка ужаснула сотрудников органов опеки: все трое детей спали в гараже, на матрасах, постеленных прямо на полу. У всех был истощённый вид, травмы.

Читайте такжеНазывали животными и насиловали дубинками: в РФ из-за пыток задержали сотрудников колонии

Горе-мать в ходе следствия шантажировала свидетеля с требованием дачи показаний в ее пользу. Изначально запуганная свидетель так и сделала, но позднее сообщила о давлении.

В суде подозреваемая свою вину не признала и рассказала лишь "сложность" отношений со старшим приемным сыном. Жестокость к нему она отрицает. Сейчас все трое ребят снова в интернате и женщина заверяет, что хочет забрать их домой.