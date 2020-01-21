В российском городе загорелся крематорий (видео)

Также пожар охватил два похоронных дома.

В российском Новосибирске загорелся крематорий - пожар произошел ночью.

Как сообщают российские СМИ, около полуночи по местному времени поступило сообщение о возгорании нескольких зданий на улице Фрунзе. Горели два похоронных дома, а также представительство городского крематория.

Сообщается, что спасателям удалось локализовать возгорание площадью около 300 квадратных метров.

"Дорожное движение по соседним улицам перекрыто, информации о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в центре российского города Курган нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.