В российском городе загорелся крематорий (видео)
02:00, 21 января 2020Русский міръ
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Также пожар охватил два похоронных дома.
В российском Новосибирске загорелся крематорий - пожар произошел ночью.
Как сообщают российские СМИ, около полуночи по местному времени поступило сообщение о возгорании нескольких зданий на улице Фрунзе. Горели два похоронных дома, а также представительство городского крематория.
Сообщается, что спасателям удалось локализовать возгорание площадью около 300 квадратных метров.
"Дорожное движение по соседним улицам перекрыто, информации о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в центре российского города Курган нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
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