В России нашли подпольный крематорий, где годами жгли останки людей и трупы животных

Летом части человеческих тел гнили под открытым небом, а зимой содержимое пакетов смерзалось и их приходилось разрубать, чтобы закинуть в печь.

В центре российского города Курган нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеТри дня умирала в одиночестве: в РФ сына не пустили в реанимацию к 92-летней матери-ветерануОтмечается, что о крематории рассказал бывший рабочий, которого уволили по состоянию здоровья, не выплатив отпускные.

По его словам, цех без крыши расположен между двумя крупными больницами, внутри «все доверху забито человеческими останками, ампутированными конечностями, удаленными внутренними органами, ампулами с кровью и прочим». Он отметил, что медицинские отходы возили «грузовиками» и не только из Кургана, но еще из Тюмени и Челябинска. Летом останки гнили под открытым небом, а зимой содержимое пакетов смерзалось, и «мешки приходилось просто разрубать», так как они не помещались в печь.

Мужчина опасается, что заразился тяжелым заболеванием – по его словам, иногда туда привозили «туберкулезные легкие». Он уверен, что об учреждении знает и администрация города, и главврачи, и силовые ведомства.

Журналисты выехали на место и в помещении нашли желтые пакеты со шприцами и пробирками, а также много пятен крови и крупные контейнеры.

Как ранее сообщал УНИАН, в Винницкой области дети выловили человеческую руку, которую в воду выбросили родственники больной после ампутации.