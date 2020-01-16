В России юрист вывезла свою клиентку в лес и забила до смерти молотком

Жертва заподозрила мошенничество в действиях подозреваемой.

В России юрист убила свою клиентку после того, как та заподозрила ее в мошенничестве.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на информацию прокуратуры, преступление было совершено в Краснодарском крае.

Следствием установлено, что юрист получила от пяти краснодарских семей нотариальные доверенности на представление их интересов в судах и правоохранительных органах. За эти услуги она получила более 5 миллионов рублей, но выполнять свою работу не собиралась. Поняв это, одна из ее клиенток - 62-летняя женщина - собралась написать заявление в полицию. После этого юрист предложила ей провести консультацию с судьями, а после согласия - вывезла женщину в лес. Там она забила клиентку до смерти молотком.

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Подозреваемую задержали спустя некоторое время, дело в отношении нее направлено в суд. За содеянное ей грозит пожизненное заключение.

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