В Москве директриса школы "заказала" выпускникам убийство жены своего любовника

Подозреваемый 1998 года рождения подкараулил жену любовника директрисы и не менее шести раз ударил ее ножом в шею и туловище.

Директор одной из московских частных школа «заказала» бывшим ученикам убийство супруги своего любовника.

Об этом сообщила представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает «Интерфакс».

По данным следствия, в конце 2019 года 35-летняя директор одной из частных школ на юге столицы решила убить жену своего любовника и привлекла для этого двух бывших учеников школы.

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По словам Ивановой, 9 января фигурантка дела 1999 года рождения сообщила своему сообщнику - мужчине 1998 года рождения, что женщина, которую "заказала" директриса школы, идет домой. Подозреваемый подкараулил потерпевшую и не менее шести раз ударил ее ножом в шею и туловище. Пострадавшую доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии.

Директрису школы задержали по подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника, также задержан предполагаемый исполнитель преступления и посредница.

"Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору)", - сказала Иванова.

Она отметила, что по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения, их фамилии не уточняются.

Следствие намерено просить суд об аресте фигурантов дела.

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