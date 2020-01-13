В Москве директриса школы "заказала" выпускникам убийство жены своего любовника
Директор одной из московских частных школа «заказала» бывшим ученикам убийство супруги своего любовника.
Об этом сообщила представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова, передает «Интерфакс».
По данным следствия, в конце 2019 года 35-летняя директор одной из частных школ на юге столицы решила убить жену своего любовника и привлекла для этого двух бывших учеников школы.
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По словам Ивановой, 9 января фигурантка дела 1999 года рождения сообщила своему сообщнику - мужчине 1998 года рождения, что женщина, которую "заказала" директриса школы, идет домой. Подозреваемый подкараулил потерпевшую и не менее шести раз ударил ее ножом в шею и туловище. Пострадавшую доставили в больницу, она находится в тяжелом состоянии.
Директрису школы задержали по подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника, также задержан предполагаемый исполнитель преступления и посредница.
"Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору)", - сказала Иванова.
Она отметила, что по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения, их фамилии не уточняются.
Следствие намерено просить суд об аресте фигурантов дела.
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