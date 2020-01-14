В РФ мужчина проник в чужую квартиру и прожил там четыре месяца: суд вынес приговор
В российском Заинске суд вынес приговор мужчине, который незаконно проник в чужую квартиру и прожил там несколько месяцев.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики Татарстан.
46-летнего местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).
"Установлено, что в августе 2019 года подсудимый, взломав замок, незаконно проник в жилище ранее незнакомой женщины в Заинске и стал там проживать. Хозяйка жилища вернулась только в ноябре и, обнаружив незваного гостя, обратилась в полицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свою вину подозреваемый полностью признал. Суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства.
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