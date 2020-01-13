В РФ из собачьей будки украли свыше миллиона рублей

По факту возбуждено уголовное дело.

В России полиция расследует факт кражи 1,1 миллиона рублей из собачьей конуры.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошел в Стерлитамаке (Башкирия). По факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД региона.

"На кражу пожаловался местный предприниматель. Он рассказал, что хранил деньги в конуре и они пропали во время зимних праздников - с конца 2019 года и до 10 января", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в России у пенсионерки украли сумку с 10 миллионами рублей.