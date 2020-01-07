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В Москве прошли пикеты против рекордных трат на новогоднюю иллюминацию (фото)

14:12, 07 января 2020
Русский міръ
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В Москве протестовали против миллиардных трат / фото: Facebook Московский активист

Об этом сообщается на странице движения "Московский активист" в Facebook.

"Активисты предлагали за деньги налогоплательщиков, потраченные на иллюминацию, лечить больных детей, а на праздничные огни собирать деньги смс-ками", - сказано в сообщении.

Протесты были одиночными / фото: Facebook Московский активист

Также отмечается, что новогодние украшения и празднования обошлись москвичам в нынешнем сезоне в 1,75 млрд рублей.

Как сообщал УНИАН, одиозный лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский раздавал посетителям ярмарки на Красной площади в Москве деньги.

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Теги: #Россия#протесты