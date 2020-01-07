В Москве прошли пикеты против рекордных трат на новогоднюю иллюминацию (фото)

Активисты предлагали за деньги, потраченные на иллюминацию, лечить больных детей.

В Москве прошли одиночные пикеты против рекордных трат на новогоднее убранство российской столицы.

Об этом сообщается на странице движения "Московский активист" в Facebook.

"Активисты предлагали за деньги налогоплательщиков, потраченные на иллюминацию, лечить больных детей, а на праздничные огни собирать деньги смс-ками", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что новогодние украшения и празднования обошлись москвичам в нынешнем сезоне в 1,75 млрд рублей.

Как сообщал УНИАН, одиозный лидер российской ЛДПР Владимир Жириновский раздавал посетителям ярмарки на Красной площади в Москве деньги.